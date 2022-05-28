РПЛ, переходный турнир: «Химки» — «СКА-Хабаровск» и «Уфа» — «Оренбург»

Сегодня, 28 мая, состоятся ответные матчи переходного турнира за место в Тинькофф чемпионате России в сезоне-2022/23.

В первом матче «СКА-Хабаровск» обыграл «Химки» 1:0, а «Оренбург» и «Уфа» сыграли вничью 2:2.