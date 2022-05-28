Стали известны все участники РПЛ сезона-2022/23

«Оренбург» по сумме двух матчей победил «Уфу» (2:2, 2:1) и завоевал право выступать в РПЛ на следующий сезон.

Ранее в другом противостоянии «Химки» победили «СКА-Хабаровск» по сумме двух матчей (0:1, 3:0).

Таким образом, определились все участники Тинькофф РПЛ сезона-2022/23.

Напомним, что ранее было принято сохранить формат с участием 16 команд и не увеличивать количество участников лиги.

По итогам сезона, напрямую из РПЛ вылетели тульский «Арсенал» и «Рубин». Их место заняли «Торпедо» и «Факел».

Участники РПЛ сезона-2022/23

«Зенит»

«Сочи»

«Динамо»

«Краснодар»

ЦСКА

«Локомотив»

«Ахмат»

«Крылья Советов»

«Ростов»

«Спартак»

«Нижний Новгород»

«Урал»

«Химки»

«Оренбург»

«Торпедо»

«Факел»