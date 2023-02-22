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Сегодня, 23:32

РПЛ 28 февраля проведет заседание с руководителями клубов по поводу регламента работы с прессой

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент РПЛ Александр Алаев рассказал, что 28 февраля пройдет заседание с руководителями клубов лиги.

— Вы говорили, что перед первым туром РПЛ после паузы планируется общее собрание. Есть уже понимание по дате и по тому, какая будет повестка?

— Сегодня мы общались с руководителями клубов. Приняли решение, что собрание будет состоять из двух частей, потому что вопросов накопилось много. 28 февраля состоится заседание в режиме ВКС (видеоконференцсвязь), чтобы не дергать руководителей клубов, потому что матчи, логистика. Есть вопросы, которые нужно решить до начала рестарта РПЛ, в том числе и по поводу регламента работы с прессой. Мы вышли с предложением к клубам, чтобы это общение было обязательным. Клубы поддержали. Надеемся, обратимся к коллегам из РФС, чтобы изменить регламент.

Ориентировочно 20 марта, когда будет пауза на сборные, мы соберемся очно. Есть вопросы стратегического характера относительно устава и другие важные вопросы, которые хотелось бы обсудить лично. Ну и хотелось бы, чтобы они лично с вами пообщались.

РПЛ
Александр Алаев
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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