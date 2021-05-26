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«Ротор» объявил об уходе из команды главного тренера Батуренко и его тренерского штаба

13:23
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«Ротор» объявил об уходе из команды главного тренера Юрия Батуренко и его тренерского штаба.

«Хасанби Биджиев, Юрий Батуренко, Андрей Семин, Дмитрий Тяпушкин и Николай Приймак покидают клуб в связи с истечением срока трудовых соглашений. Мы благодарим специалистов за сотрудничество, профессионализм, преданность делу и желаем удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении на официальном сайте волгоградского клуба.

Батуренко возглавил «Ротор» 20 марта. Команда из Волгограда заняла 15-е место по итогам сезона-2020/21 в Тинькофф РПЛ и вылетела из премьер-лиги.

Дополнительная информация:

https://rotor-vlg.com/news/81/4153/

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