Лучший бомбардир ЮФЛ-2 Белохонов подписал контракт с «Зенитом»

Нападающий Аким Белохонов подписал свой первый контракт с «Зенитом», сообщает официальный сайт клуба. В прошедшем сезоне 17-летний футболист забил 30 голов и стал лучшим бомбардиром ЮФЛ-2.

18-летний полузащитник Евгений Ким продлил соглашение с «Зенитом» до 2025 года. Он выступал в молодежной лиге и ЮФЛ-1. В сезоне 2020/2021 забил четыре гола и отдал 12 результативных передач за молодежную команду.

В прошедшем сезоне «Зенит» стал чемпионом в ЮФЛ-1 и выиграл первый в истории турнир ЮФЛ-2.