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Валерий Баринов: «Гильерме всегда был одним из лидеров «Локомотива»

13:28
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Народный артист РФ, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с «СЭ» отреагировал на признание Гильерме лучшим вратарем сезона в РПЛ.

35-летний футболист провел за железнодорожников 25 матчей в чемпионате, 14 из которых — на ноль.

«Я согласен с такой оценкой, — сказал Баринов «СЭ». — Маринато всегда был одним из лидеров нашей команды. Конечно, есть вопрос к Черчесову, почему Гильерме не вызывается в сборную. Мы должны понимать, что вратарь — не только тот, кто играет в воротах. Вратарь должен уметь руководить обороной. Мне кажется, он заслужил поехать на Евро».

(Владимир Пушкарев)

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