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«Ротор» — «Динамо»: бело-голубые забили второй гол

18:03
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«Динамо» забило второй гол в ворота «Ротора» в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ. На 76-й минуте отличился Иван Ордец. Счет стал 2:0.

Ротор — Динамо

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