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«Динамо» в гостях разгромило «Ротор»

18:21
14 аперля 2021 года. «Волгоград Арена». «Ротор» — «Динамо» — 0:2. Фото ФК Динамо, Twitter
14 аперля 2021 года. «Волгоград Арена». «Ротор» — «Динамо» — 0:2. Фото ФК Динамо, Twitter
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«Динамо» в матче 26-го тура в гостях победило «Ротор» со счетом 3:0. Встреча прошла на «Волгоград Арене».

Голы забили Даниил Фомин (с пенальти на 56-й миунте), Иван Ордец (76-я минута) и Клинтон Н'Джие (90+1-я минута).

«Динамо» поднялось на пятое место, опередив «Рубин», который завтра сыграет с «Уралом».

«Ротор» потерпел пятое поражение подряд (при нуле голов за шесть игр) и находится на 14-й строчке.

Тинькофф Чемпионат России

Премьер-лига

26-й тур

«Ротор» (Волгоград) — «Динамо» (Москва) — 0:3 (0:0)

Голы: Фомин, 57 — с пенальти (0:1). Ордец, 76 (0:2). Нжи, 90+1 (0:3).

«Ротор»: Чондрич, Кверквелия, Степанов, Гогуа, Алейник (Песегов, 82), Жигулев, Кипиани, Давиташвили, Муллин, Макаров (Серченков, 75), Фламарион (Арабидзе, 72).

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк (Скопинцев, 64), Нойштедтер, Ордец, Варела, Евгеньев (Моро, 65), Фомин, Грулев, Захарян (Каборе, 84), Игбун (Нжи, 80), Тюкавин (Комличенко, 84).

Предупреждения: Степанов, 24. Кипиани, 41. Евгеньев, 42. Захарян, 53. Кверквелия, 55. Паршивлюк, 58. Нжи, 82.

Судьи: Кукуян (Сочи). Кобзев (Москва), Веретешкин (Санкт-Петербург).

ВАР: Жабченко (Краснодар). Усачев (Ростов-на-Дону).

17 апреля. Волгоград. Стадион «Волгоград Арена».

Ротор — Динамо

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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