«Динамо» в гостях разгромило «Ротор»
«Динамо» в матче 26-го тура в гостях победило «Ротор» со счетом 3:0. Встреча прошла на «Волгоград Арене».
Голы забили Даниил Фомин (с пенальти на 56-й миунте), Иван Ордец (76-я минута) и Клинтон Н'Джие (90+1-я минута).
«Динамо» поднялось на пятое место, опередив «Рубин», который завтра сыграет с «Уралом».
«Ротор» потерпел пятое поражение подряд (при нуле голов за шесть игр) и находится на 14-й строчке.
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Премьер-лига
26-й тур
«Ротор» (Волгоград) — «Динамо» (Москва) — 0:3 (0:0)
Голы: Фомин, 57 — с пенальти (0:1). Ордец, 76 (0:2). Нжи, 90+1 (0:3).
«Ротор»: Чондрич, Кверквелия, Степанов, Гогуа, Алейник (Песегов, 82), Жигулев, Кипиани, Давиташвили, Муллин, Макаров (Серченков, 75), Фламарион (Арабидзе, 72).
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк (Скопинцев, 64), Нойштедтер, Ордец, Варела, Евгеньев (Моро, 65), Фомин, Грулев, Захарян (Каборе, 84), Игбун (Нжи, 80), Тюкавин (Комличенко, 84).
Предупреждения: Степанов, 24. Кипиани, 41. Евгеньев, 42. Захарян, 53. Кверквелия, 55. Паршивлюк, 58. Нжи, 82.
Судьи: Кукуян (Сочи). Кобзев (Москва), Веретешкин (Санкт-Петербург).
ВАР: Жабченко (Краснодар). Усачев (Ростов-на-Дону).
17 апреля. Волгоград. Стадион «Волгоград Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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