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«Локомотив» — «Ростов»: Крыховяк реализовал пенальти

18:00
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Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк увеличил преимущество своей команды в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» — 3:1.

На 65-й минуте встречи польский футболист реализовал пенальти после того, как на нем в своей штрафной сфолил защитник ростовчан Денис Терентьев.

Публикация от Тинькофф РПЛ (@premierliga)

Крыховяк проводит 30-й матч за «Локомотив» в сезоне-2020/21, на его счету 8 голов.

Прямая текстовая трансляция матча «Локомотив» — «Ростов»

Локомотив — Ростов

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