«Ростов» — «Зенит»: за что назначен пенальти в ворота ростовчан?
21:03
На 21-й минуте матча 2-го тура Тинькофф чемпионата России «Ростов» — «Зенит» в действия арбитра Павла Кукуяна вмешались видеоассистенты Сергей Карасев и Игорь Демешко.
«Ростов» — «Зенит».
Они в отличие от судьи увидели, что после удара Малкома Чернов сыграл в мяч рукой, находившейся в неестественном положении. По правилам игры такой фол карается назначением 11-метрового удара и вынесением предупреждения. Кукуян так в итоге и поступил. (Александр Бобров)
Игра рукой по новым правилам.
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