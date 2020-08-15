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«Ростов» — «Зенит»: за что назначен пенальти в ворота ростовчан?

21:03
«Ростов» — «Зенит». «Ростов» — «Зенит». Игра рукой по новым правилам.
«Ростов» — «Зенит».
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На 21-й минуте матча 2-го тура Тинькофф чемпионата России «Ростов» — «Зенит» в действия арбитра Павла Кукуяна вмешались видеоассистенты Сергей Карасев и Игорь Демешко.

"Ростов" - "Зенит".
«Ростов» — «Зенит».

Они в отличие от судьи увидели, что после удара Малкома Чернов сыграл в мяч рукой, находившейся в неестественном положении. По правилам игры такой фол карается назначением 11-метрового удара и вынесением предупреждения. Кукуян так в итоге и поступил. (Александр Бобров)

Игра рукой по новым правилам.
Игра рукой по новым правилам.
Ростов — Зенит

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