На 21-й минуте матча 2-го тура Тинькофф чемпионата России «Ростов» — «Зенит» в действия арбитра Павла Кукуяна вмешались видеоассистенты Сергей Карасев и Игорь Демешко.

«Ростов» — «Зенит».

Они в отличие от судьи увидели, что после удара Малкома Чернов сыграл в мяч рукой, находившейся в неестественном положении. По правилам игры такой фол карается назначением 11-метрового удара и вынесением предупреждения. Кукуян так в итоге и поступил. (Александр Бобров)