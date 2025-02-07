«Ростов» и «Зенит» сыграют в Winline Зимнем кубке РПЛ-2025 в пятницу, 7 февраля. Матч пройдет на стадионе «Аль-Нахаян» (ОАЭ) и начнется в 15.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ключевые события и результат игры «Ростов» — «Зенит» можно отслеживать также в нашем матч-центре.

В прямом эфире матч покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и сайте matchtv.ru. Кроме того, онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko Спорт» ретранслируют эфир федерального канала (по подписке).

Товарищеские матчи. Клубы. .

07 февраля 2025, 15:00. Al Nahyan Stadium (Абу-Даби)

Турнир шести клубов РПЛ проходит с 30 января по 11 февраля. Участники — «Спартак», «Ростов», «Краснодар», «Зенит», «Динамо», ЦСКА. Команды проводят по три игры в двух группах, а затем состоятся финал, матчи за третье и пятые места.