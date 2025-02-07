Каррера: «Зобнин — лучший российский футболист, которого я тренировал»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера назвал полузащитника Романа Зобнина лучшим российским футболистом, с которым он работал.

«Лучший российский футболист, которого я тренировал? Зобнин. Было много талантливых игроков, но Роман выделялся, он очень многое умеет на поле», — цитирует Карреру «РБ Спорт».

Итальянский специалист работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год. С красно-белыми он выиграл чемпионат и Суперкубок России. После этого специалист тренировал греческий АЕК и итальянские «Бари» и «Асколи».

Роман Зобнин провел за «Спартак» 260 матчей во всех турнирах, забил 19 мячей и отдал 19 голевых передач. В составе красно-белых Зобнин стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. На данный момент портал Transfermarkt оценивает стоимость капитана «Спартака» в 3,5 миллиона евро.