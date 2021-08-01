«Ростов» — «Зенит»: пенальти в пользу гостей назначен правильно, вратарь сбил Азмуна
21:10
На 34-й минуте матча 2-го тура Тинькофф чемпионата России «Ростов» — «Зенит» арбитр Виталий Мешков принял верное решение, наказав ростовчан 11-метровым ударом.
Судья быстро разобрался в том, что случилось в штрафной площади хозяев поля, и правильно квалифицировал действия вратаря Егора Бабурина, который руками сбил Сердара Азмуна, нарушив правила.
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Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 2-й тур: «Ростов» — «Зенит», ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр
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