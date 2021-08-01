На 34-й минуте матча 2-го тура Тинькофф чемпионата России «Ростов» — «Зенит» арбитр Виталий Мешков принял верное решение, наказав ростовчан 11-метровым ударом.

Судья быстро разобрался в том, что случилось в штрафной площади хозяев поля, и правильно квалифицировал действия вратаря Егора Бабурина, который руками сбил Сердара Азмуна, нарушив правила.