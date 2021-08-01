На 42-й минуте матча 2-го тура Тинькофф чемпионата России «Ростов» — «Зенит» арбитр Виталий Мешков не увидел, что Деян Ловрен нарушил правила, в своей штрафной площади наступив Николаю Комличенко на голеностоп. В результате ошибочно не был назначен 11-метровый удар в ворота сине-бело-голубых.

В действия судьи правильно вмешались видеоассистенты Владимир Москалев и Илья Елеференко — после своей проверки они предложили Мешкову посмотреть повторы момента на мониторе. Времени на принятие окончательного решения ушло много, но в итоге на 45+1-й минуте был назначен пенальти.