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Судейство

В ворота «Зенита» ошибочно не назначен пенальти: Кержаков ударил по голове Комличенко

20:57
В ворота «Зенита» ошибочно не назначен пенальти: Кержаков ударил по голове Комличенко.
В ворота «Зенита» ошибочно не назначен пенальти: Кержаков ударил по голове Комличенко.
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На 32-й минуте матча 2-го тура Тинькофф чемпионата России «Ростов» — «Зенит» арбитр Виталий Мешков не назначил 11-метровый удар в ворота гостей, когда их вратарь Михаил Кержаков ударил Николая Комличенко рукой по голове. Видеоассистенты Владимир Москалев и Илья Елеференко в действия судьи не вмешались.

Решение бригады можно считать ошибкой, если сравнить этот момент с эпизодом из игры 1-го тура «Нижний Новгород» — «Сочи». В ней на 47-й минуте Павел Шадыханов не наказал вратаря гостей Николая Заболотного пенальти. Тот попытался выбить мяч, но промахнулся и ударил Бекима Балая рукой по голове. Мяч еще находился в игре.

В середине недели этот момент обсуждался на брифинге судей РПЛ, где было сказано, что за действия голкипера «Сочи» нужно было назначить пенальти. Получается, что и удар Кержакова следовало квалифицировать как фол и наказать 11-метровым.

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Александр Бобров все материалы автора

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