«Ростов» — «Зенит»: Комличенко забил пенальти и сравнял счет в концовке матча

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко забил на 90+3-й минуте матча 2-го тура РПЛ с «Зенитом» — 1:1.

Защитник ростовчан Евгений Чернов навязал борьбу в штрафной «Зенита», прикрыл мяч корпусом, а игрок сине-бело-голубых Андрей Мостовой ударил соперника по ногам. Главный арбитр встречи Евгений Кукуляк назначил пенальти.

Комличенко пробил низом в левый от себя угол ворот, а вратарь Михаил Кержаков угадал направление, но не дотянулся до мяча.