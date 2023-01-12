Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:25

Варела подписал контракт с «Фламенго» до декабря 2025 года

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Гильермо Варела.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник «Динамо» Гильермо Варела заключил контракт с «Фламенго». Соглашение рассчитано до зимы 2025 года, сообщает сайт бразильского клуба.

После того, как истечет срок аренды, в силу вступит полноценное соглашение. Контракт защитника с бело-голубыми рассчитан до лета 2023 года.

24 июля 2022 года стало известно, что Варела без предупреждения покинул расположение московского клуба.

31 июля бразильский «Фламенго» объявил об аренде 29-летнего уругвайца у «Динамо».

За «Динамо» Варела выступал с 2020 года, за московский клуб он провел 42 матча.

Защитник выходил на поле в составе «Фламенго» всего шесть раз, но этого хватило, чтобы получить вызов в сборную Уругвая на чемпионат мира в Катар.

Гильермо Варела
ФК Динамо (Москва)
ФК Фламенго
2
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Легкоатлет Литвинов признался в употреблении допинга при подготовке к Олимпиаде-2012
Наглый канадец затмил Овечкина. Он оформил хет-трик и отомстил Александру за прошлый матч
Песков прокомментировал сообщения о планах начать призыв в армию людей до 30 лет весной
В Кремле назвали тревожной ситуацию вокруг Запорожской АЭС
Песков отметил героизм российских военных при взятии Соледара
Кремлю пока не известно о найденном в Донбассе погибшем британском наемнике
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
«Зенит» подписал новых бразильцев, Глушаков покинул «Химки», а где будет Дзюба? Таблица переходов РПЛ
Карраскаль возобновил тренировки с основным составом ЦСКА
Селюк подтвердил, что «Ахмат» отказался продавать Конате в «Аль-Ахли»
«Торпедо» объявило состав команды на второй зимний сбор
Стало известно расписание товарищеских матчей «Химок» на зимних сборах
Бразильский журналист сказал, вернется ли Марио Фернандес в ЦСКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карраскаль возобновил тренировки с основным составом ЦСКА
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости