«Ростов» впервые с августа не забил в РПЛ, прервав рекордную голевую серию в истории клуба

«Ростов» не сумел забить в ворота «Зенита» (0:0) в матче 23-го тура РПЛ, прервав рекордную голевую серию в истории клуба, сообщает Opta.

В последний раз ростовчане не забивали в матче РПЛ 28 августа в игре 7-го тура против ЦСКА (0:0). С тех пор команда Валерия Карпина забивала в 15 турах подряд — это рекордная голевая серия в истории «Ростова».

После ничьей с «Зенитом» ростовчане с 46 очками занимают второе место в турнирной таблице РПЛ.