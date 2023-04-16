Петржела: «Я повторяю это снова и снова: «Зенит» уже можно назвать чемпионом»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела в комментарии для «СЭ» отреагировал на ничью команды из Санкт-Петербурга в матче 23-го тура РПЛ против «Ростова» (0:0).

«Я повторяю это снова и снова: «Зенит» уже можно назвать чемпионом. Лучшей команды в России нет», — сказал Петржела «СЭ».

После ничьей с «Ростовом» сине-бело-голубые с 55 очками продолжают лидировать в РПЛ, опережая ростовчан, занимающих второе место, на 9 баллов.