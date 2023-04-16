«Зенит» сохранил 9-очковый отрыв от «Ростова»: турнирная таблица РПЛ после 23-го тура

В воскресенье, 16 апреля, завершился 23-й тур чемпионата России.

«Ростов» сыграл вничью с «Зенитом» (0:0), отставание команды Валерия Карпина от команды из Санкт-Петербурга, лидирующей в турнирной таблице, осталось прежним — 9 очков.

«Спартак», победивший «Торпедо» (2:1), сократил отставание от «Зенита» до 10 очков, а от идущего вторым «Ростова» — до 1 очка.

Результаты матчей 23-го тура