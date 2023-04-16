«Зенит» сохранил 9-очковый отрыв от «Ростова»: турнирная таблица РПЛ после 23-го тура
В воскресенье, 16 апреля, завершился 23-й тур чемпионата России.
«Ростов» сыграл вничью с «Зенитом» (0:0), отставание команды Валерия Карпина от команды из Санкт-Петербурга, лидирующей в турнирной таблице, осталось прежним — 9 очков.
«Спартак», победивший «Торпедо» (2:1), сократил отставание от «Зенита» до 10 очков, а от идущего вторым «Ростова» — до 1 очка.
|
№
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
+/-
|
О
|
1
|
Зенит
|
23
|
17
|
4
|
2
|
57-11
|
55
|
2
|
Ростов
|
23
|
13
|
7
|
3
|
40-30
|
46
|
3
|
Спартак
|
23
|
13
|
6
|
4
|
50-28
|
45
|
4
|
ЦСКА
|
23
|
13
|
5
|
5
|
42-21
|
44
|
5
|
Динамо
|
23
|
11
|
6
|
6
|
42-30
|
39
|
6
|
Краснодар
|
23
|
11
|
5
|
7
|
49-36
|
38
|
7
|
Ахмат
|
23
|
11
|
4
|
8
|
34-30
|
37
|
8
|
Оренбург
|
23
|
10
|
3
|
10
|
44-47
|
33
|
9
|
Сочи
|
23
|
9
|
4
|
10
|
32-43
|
31
|
10
|
Локомотив
|
23
|
8
|
4
|
11
|
36-40
|
28
|
11
|
Урал
|
23
|
7
|
4
|
12
|
25-37
|
25
|
12
|
Кр. Советов
|
23
|
6
|
7
|
10
|
23-33
|
25
|
13
|
Пари НН
|
23
|
5
|
4
|
14
|
25-47
|
19
|
14
|
Факел
|
23
|
2
|
12
|
9
|
28-42
|
18
|
15
|
Химки
|
23
|
3
|
5
|
15
|
19-50
|
14
|
16
|
Торпедо
|
23
|
3
|
4
|
16
|
16-37
|
13
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|17
|4
|2
|57-11
|55
|
2
|Ростов
|23
|13
|7
|3
|40-30
|46
|
3
|Спартак
|23
|13
|6
|4
|50-28
|45
|
4
|ЦСКА
|23
|13
|5
|5
|42-21
|44
|
5
|Динамо
|23
|11
|6
|6
|42-30
|39
|
6
|Краснодар
|23
|11
|5
|7
|49-36
|38
|
7
|Ахмат
|23
|11
|4
|8
|34-30
|37
|
8
|Оренбург
|23
|10
|3
|10
|44-47
|33
|
9
|Сочи
|23
|9
|4
|10
|32-43
|31
|
10
|Локомотив
|23
|8
|4
|11
|36-40
|28
|
11
|Урал
|23
|7
|4
|12
|25-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|23
|6
|7
|10
|23-33
|25
|
13
|Пари НН
|23
|5
|4
|14
|25-47
|19
|
14
|Факел
|23
|2
|12
|9
|28-42
|18
|
15
|Химки
|23
|3
|5
|15
|19-50
|14
|
16
|Торпедо
|23
|3
|4
|16
|16-37
|13
|15.04
|14:00
|
Кр. Советов – Химки
|0 : 0
|15.04
|14:00
|
Динамо – Пари НН
|3 : 1
|15.04
|16:30
|
Сочи – Краснодар
|0 : 2
|15.04
|16:30
|
Урал – ЦСКА
|1 : 2
|15.04
|19:00
|
Торпедо – Спартак
|1 : 2
|16.04
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|1 : 4
|16.04
|16:30
|
Факел – Ахмат
|1 : 1
|16.04
|19:00
|
Ростов – Зенит
|0 : 0
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|13
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|21
|1
|4