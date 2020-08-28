На 38-й минуте матча 5-го тура Тинькофф чемпионата России «Ростов» — «Урал» (1:0) ростовчане требовали назначить 11-метровый удар в их пользу, когда в штрафной площади гостей в единоборстве с Денисом Кулаковым упал Алексей Ионов. Арбитр Сергей Лапочкин не стал наказывать «Урал» пенальти.

Прежде всего, нужно отметить, что угловой удар, после которого произошел спорный эпизод, назначен ошибочно. Последним мяча коснулся не Андрей Егорычев, а Евгений Чернов. А затем, после ввода мяча в игру, в штрафной площади и площади ворот шла борьба между Кулаковым и Ионовым. И ростовчанин упал не по своей воле — его придержал соперник.

Но ни Лапочкин, ни его первый ассистент Максим Гаврилин не нашли оснований для 11-метрового удара. (Александр Бобров)