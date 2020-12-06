В воскресенье, 6 декабря, состоится матч 17-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Ростов» на своем поле примет «Уфу». Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.

В первом круге команда Валерия Карпина обыграла соперника, а в прошлом сезоне — дважды уступила уфимцам.

Следить за матчем «Ростов» — «Уфа» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.

Видеотрансляция матча «Ростов» — «Уфа»