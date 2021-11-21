«Ростов» — «Уфа»: Агаларов выйдет в стартовом составе
Стали известны составы «Ростова» и «Уфы» на матч 15-го тура Тинькофф РПЛ.
«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Хаджикадунич, Осипенко, Поярков, Алмквист, Глебов, Байрамян, Сухомлинов, Полоз, Соу.
Запасные: Бабурин, Рудаков, Калинин, Лангович, Мелехин, Тугарев, Фольмер, Щетинин, Исик, Комличенко, Турищев.
«Уфа»: Беленов, Касинтура, Никитин, Ботака, Журавлев, Алиев, Камилов, Мрзляк, Голубев, Кротов, Агаларов.
Запасные: Кузнецов, Сухов, Плиев, Иванов, Саплинов, Милетич.
Встреча пройдет на стадионе «Ростов Арена». Игра начнется в 14.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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