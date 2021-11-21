Кабелла — лидер нынешнего сезона Тинькофф РПЛ по количеству передач под удар
Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла отдал 40 передач под удар в нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ.
Как сообщает OptaIvan в Twitter, 31-летний француз является единоличным лидером нынешнего сезона РПЛ по этому показателю.
Также полузащитник лидирует в РПЛ по количеству результативных передач. Кабелла отдал пять передач, столько же у полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, а также нападающего «Зенита» Малкома.
После 15 туров РПЛ «Краснодар» набрал 24 очка и занимает пятое место в турнирной таблице.
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