«Спартак» в большинстве разгромил «Ростов» и обогнал «Зенит» в таблице РПЛ

«Спартак» на выезде победил «Ростов» в матче 23-го тура РПЛ — 3:0.

В конце первого тайма ростовчане остались в меньшинстве — красную карточку получил Алексей Сутормин. Изначально Владимир Москалев показал 31-летнему игроку ростовчан предупреждение, но после просмотра видеоповтора главный арбитр изменил решение и удалил Сутормина.

Красно-белые открыли счет на 65-й минуте, после подачи Эсекьеля Барко с углового отличился Наиль Умяров. Спустя три минуты Кристофер Мартинс благодаря рикошету удвоил преимущество гостей. Окончательный счет на 88-й минуте установил Барко.

«Спартак» (47 очков) по личным встречам обогнал «Зенит» (47) и поднялся на второе место в РПЛ. Обе команды отстают от лидирующего «Краснодара» на 5 баллов.

«Ростов» (33) остается седьмым в турнирной таблице.