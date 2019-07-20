"Ростов" – "Спартак": Понсе - в стартовом составе красно-белых

Стал известен стартовый состав "Спартака" на матч второго тура чемпионата России со "Ростовом". Встреча начнется в 21.30 (мск).
Состав "Спартака": Максименко, Ещенко, Джикия, Жиго, Айртон, Бакаев, Гулиев, Зобнин, Фернанду, Адриану, Понсе.
Запасные: Ребров, Кутепов, Рассказов, Ананидзе, Ташаев, Умяров, Мелкадзе.
📋 Стартовый состав красно-белых!— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) July 20, 2019
Эсекель Понсе начнет игру с первых минут 💪🏻#РостовСпартак #Спартак #силавединстве #РПЛ pic.twitter.com/1JlCqM8tbA
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