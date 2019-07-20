20:17 | Футбол — РПЛ

"Ростов" – "Спартак": Понсе - в стартовом составе красно-белых

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Стал известен стартовый состав "Спартака" на матч второго тура чемпионата России со "Ростовом"Встреча начнется в 21.30 (мск).

Состав "Спартака": Максименко, Ещенко, Джикия, Жиго, Айртон, Бакаев, Гулиев, Зобнин, Фернанду, Адриану, Понсе.

Запасные: Ребров, Кутепов, Рассказов, Ананидзе, Ташаев, Умяров, Мелкадзе.

 

Ростов - Спартак

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 2-й тур. "Ростов" – "Спартак" и другие матчи
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