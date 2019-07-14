"Ростов" - РПЛ: "Сколько мы будем играть в 21.30?"

Официальный Twitter "Ростова" обратился к РПЛ после матча первого тура чемпионата России с "Оренбургом" (2:1). Встреча проходила на стадионе "Ростов Арена", игра началась в 21.30 (мск).

Ранее главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на пресс-конференции после встречи с "Оренбургом" обрушился с критикой на РПЛ за позднее начало матча.

"Сколько раз мы будем играть в 21.30 в этом сезоне?" – написал "Ростов" в Twiter под постом аккаунта РПЛ.

🎯🎯🎯 Сколько раз мы будем играть в 21:30 в этом сезоне? — Football Club Rostov (@rostovfc) 14 июля 2019 г.

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