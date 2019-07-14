Валерий Карпин: "Спросите РПЛ, почему играем ночью"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на пресс-конференции после встречи 1-го тура чемпионата России с "Оренбургом" (2:1) обрушился на РПЛ за позднее начало матча.

– Причина малой посещаемости матча – позднее начало матча?

– Ну а как вы думаете? Мы просили о переносе на более раннее время. В более удобное время могло быть 25 – 30 тысяч.

– Игру со "Спартаком" тоже уже никак не сдвинуть с 21.30?

– Задайте эти вопросы РПЛ. А еще говорят что нужна посещаемость, поднимать доходы клубов и лиги... а получаем матчи по ночам.

– Чем занимаются игроки до 8 вечера?

– Не хожу, не проверяю, что там они делают в номерах. С утра была тренировка – не потому, что она была так уж нужна, а чтобы просто занять время до обеда. Потом отдых был. (Юрий Плохотниченко)

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