«Ростов» проведет межсезонье у себя дома, будут товарищеские матчи с «Краснодаром» и «Факелом»

«Ростов» будет готовиться к следующему сезону РПЛ у себя на базе. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, ростовчане во время летней паузы не запланировали каких-либо поездок на сборы. Также сообщается, что южане рассчитывают провести несколько товарищеских матчей — с командами, которые расположены относительно недалеко: «Краснодаром» и «Факелом».

На данный момент «Ростов» идет на 4-й позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав 53 очка. В заключительном туре РПЛ, который пройдет 3 июня, команда Валерия Карпина сыграет против ЦСКА.