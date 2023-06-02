В «Спартаке» объяснили, почему Селихов и Дуарте пропустят матч с «Крыльями Советов»

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов объяснил, почему вратарь Александр Селихов и защитник Алексис Дуарте пропустят матч 30-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

Ранее «СЭ» сообщал, что футболисты не полетели на встречу вместе с командой.

Игра пройдет в субботу, 3 июня в Самаре на стадионе «Самара Арена» и начнется в 17.00 (мск).

«Команда добралась до Самары, разместилась в гостинице. В Москве остались Селихов и Дуарте — у обоих простуда», — заявил Зеленов.

В сезоне-2022/23 Селихов принял участие в 28 матчах «Спартака» во всех турнирах, пропустил 38 голов и отыграл 7 встреч на ноль.

Дуарте перешел в московский клуб из «Серро Портеньо» в зимнее трансферное окно, он провел 8 игр за красно-белых и не отличился результативными действиями.