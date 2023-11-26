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Сегодня, 18:00

«Ростов» — «Пари Нижний Новгород»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире

«Ростов» сыграет с «Пари Нижний Новгород» в чемпионате России 26 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Сергей Юран, главный тренер ФК «Пари НН».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Ростов» сыграет с «Пари Нижний Новгород» в матче 16-го тура чемпионата России в воскресенье, 26 ноября. Встреча пройдет на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую-онлайн трансляцию противостояния «Ростов» — «Пари НН». Следить за ключевыми событиями встречи можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона 2023 / 2024 можно смотреть на онлайн-сервисах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Ростовчане занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ, в их активе — 17 очков. Команда Сергея Юрана набрала 21 балл и располагается на 9-й строчке.

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
26 нояб, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Пари НН

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Сергей Юран
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Ростов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
11
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
12
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 3 : 3
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 3 : 0
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 2 : 3
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 0 : 2
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 1 : 1
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 3 : 1
26.11 16:30
Рубин – Факел
 1 : 0
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 13 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 12 1 3
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