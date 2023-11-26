«Ростов» — «Пари НН»: стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Пари НН» на матч 16-го тура РПЛ.

«Ростов»: Медведев, Осипенко, Лангович, Вахания, Мелехин, Ионов, Байрамян, Миронов, Уткин, Глебов, Комличенко.

«Пари НН»: Нигматуллин, Стоцкий, Тихий, Каккоев, Гоцук, Александров, Калинский, Карапузов, Майга, Кутателадзе, Боселли.

Игра пройдет на стадионе «Ростов Арена». Начало — в 19.00 по московскому времени.