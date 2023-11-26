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Сегодня, 17:57

Кечинов считает правильным решение не переносить из-за снегопада игру «Спартака» с «Балтикой»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов поделился мыслями о погодных условиях в матче 16-го тура РПЛ между красно-белыми и «Балтикой» (2:0).

Перед началом встречи, которая прошла 25 ноября в Калининграде на «Ростех Арене», пошел сильный снегопад.

«Я не увидел вчера в матче такой явной проблемы из-за снегопада. Хотя в некоторых моментах и было трудновато, однако мяч катился и переносить игру однозначно не стоило. В России такой климат и, когда составляется календарь, все понимают, что в конце ноября может пойти снег. К такому нужно быть готовым», — цитирует Кечинова RT.

Он также рассказал о своем опыте участия в снежных матчах.

«В наше время вообще были картофельные поля в ноябре или и вовсе обледенелые, когда еще не было подогрева. Мы выходили на матчи в так называемых сороконожках, кроссовках с мелкими шипами. Вчера были абсолютно нормальные условия», — добавил экс-футболист.

«Спартак» набрал 27 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Балтика» располагается на 15-й строчке с 12 очками.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1236721-kechinov-snegopad-spartak-baltika
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
11
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
12
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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