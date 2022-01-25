«Ростов» опроверг информацию об уходе Арутюнянца с поста президента

«Ростов» заявил, что информация об уходе Арташеса Арутюнянца с поста президента клуба не соответствует действительности.

«Сегодня в интернете, а также в СМИ появилась информация о том, что президент клуба Арташес Арутюнянц покинул свой пост, — говорится в заявлении на официальном сайте клуба. — Футбольный клуб «Ростов» сообщает, что вышеуказанная информация не соответствует действительности».

Ранее информацию об уходе Арутюнянца из ростовского клуба опубликовал Telegram-канал «ФК «Ростов» || Столица Юга».

В нынешнем сезоне «Ростов» занимает 14-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ. В 18 матчах команда набрала 18 очков.