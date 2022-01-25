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Сегодня, 21:06

В Нидерландах сообщили, что «Фейеноорд» договорился об аренде Хендрикса

«Фейеноорд» договорился об аренде полузащитника «Спартака» Хендрикса
Иван Шитик
Корреспондент
Йоррит Хендрикс.
Фото ФК «Спартак»

«Фейеноорд» договорился об аренде полузащитника «Спартака» Йоррита Хендрикса с опцией выкупа. Сделка по переходу футболиста почти завершена, пишет AD.nl.

До конца недели Хендрикс присоединится к «Фейеноорду».

Ранее технический директор «Фейеноорда» Фрэнк Арнесен рассказал, что клуб действительно ведет переговоры с красно-белыми.

Хендрикс — воспитанник ПСВ, он находился в структуре клуба с 2004 года. Соглашение 26-летнего хавбека с российским клубом истекает в 2024 году.

За «Спартак» футболист играет с января 2021 года. За это время он участвовал в 22 матчах без результативных действий.

Йоррит Хендрикс
ФК Спартак (Москва)
ФК Фейеноорд
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
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 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
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 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
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 - : -
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Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Локомотив
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27.02 19:00
Ахмат – Уфа
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Артем Дзюба

Артем Дзюба

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Краснодар

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Филипе Силва Малком

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Максимилиано Кофрие

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