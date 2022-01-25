В Нидерландах сообщили, что «Фейеноорд» договорился об аренде Хендрикса

«Фейеноорд» договорился об аренде полузащитника «Спартака» Йоррита Хендрикса с опцией выкупа. Сделка по переходу футболиста почти завершена, пишет AD.nl.

До конца недели Хендрикс присоединится к «Фейеноорду».

Ранее технический директор «Фейеноорда» Фрэнк Арнесен рассказал, что клуб действительно ведет переговоры с красно-белыми.

Хендрикс — воспитанник ПСВ, он находился в структуре клуба с 2004 года. Соглашение 26-летнего хавбека с российским клубом истекает в 2024 году.

За «Спартак» футболист играет с января 2021 года. За это время он участвовал в 22 матчах без результативных действий.