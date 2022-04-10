«Ростов» — «Локомотив»: Тикнизян получил прямую красную карточку

Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян получил прямую красную карточку в первом тайме матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова».

Он шипами наступил на ногу сопернику, который пошел против него в подкат. Главный арбитр встречи Ян Бобровский сразу удалил Тикнизяна с поля.

Напомним, что в 25-м туре «Локо» на выезде сыграет с «Сочи».