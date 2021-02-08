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Дриусси должен продлить контракт с «Зенитом». После этого «Ривер Плейт» сможет арендовать нападающего

20:21
Себастьян Дриусси. Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»
Себастьян Дриусси. Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»
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Переход нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси в «Ривер Плейт» все еще возможен, пишет в Twitter аргентинский журналист Эмилиано Палуди.

Игрок и его агент работают над продлением действующего контракта с российской командой, чтобы иметь возможность уйти в аренду в свой бывший клуб.

Пока не будет заключено новое соглашение между футболистом и «Зенитом», его возвращение в «Ривер Плейт» не будет возможным.

Ннынешний контракт Дриусси с «Зенитом» истекает в 2022 году. Трансферное окно в Аргентине закрывается 18 февраля.

24-летний Дриусси перешел в «Зенит» из «Ривер Плейт» в 2017 году за 15 миллионов евро.

В этом сезоне в РПЛ он провел 11 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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