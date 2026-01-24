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24 января, 17:25

Гол Комличенко принес «Локомотиву» ничью в товарищеском матче с «Ростовом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Николай Комличенко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Ростов» и «Локомотив» сыграли вничью в товарищеском матче — 1:1.

Игра проходила в в Абу-Даби.

Счет на 48-й минуте открыл защитник ростовчан Герман Игнатов. Спустя 20 минут «Локомотив» отыгрался благодаря голу экс-нападающего «Ростова» Николая Комличенко.

Товарищеский матч

«Ростов» — «Локомотив» (Москва) — 1:1 (0:0)

Голы: Игнатов, 48 (1:0). Комличенко, 68 (1:1).

«Ростов»: Ятимов (Ханкич, 65), Прохин (Чистяков, 46), Мелехин (Вахания, 46), Тарасов (Игнатов, 46), Бабакин (Байрамян, 46), Семенчук (Эль-Аскалани, 60), К.Щетинин (Миронов, 46), Лангович (Комаров, 46), Мохеби (Шанталий, 46), Зубенко (Голенков, 46), Сулейманов (Роналдо, 46).

«Локомотив»: Веселов (Митрюшкин, 46), Рамирес (Фассон, 46), Ненахов (Чевардин, 46), Сильянов (Тимофеев, 46), Морозов (Бакаев, 46), Пруцев (Сарвели, 46), Пиняев (Салтыков, 46), Карпукас (Годяев, 46), Вера (Комличенко, 46), Батраков (Руденко, 46. М.Щетинин, 65), Воробьев (Мялковский, 46).

24 января.

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Николай Комличенко
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Натан Гассама

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Андрей Лангович

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Педро
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Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
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Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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