Хавбек «Локомотива» Лукас Вера сбросил 2 кг за 8 дней

Пресс-служба «Локомотива» опубликовала фото полузащитника Лукаса Веры во время взвешивания.

Хавбек сбросил более 2 кг с 16 января и теперь весит 66,2 кг, сообщает пресс-служба клуба. Ранее в сети завирусилось фото живота 28-летнего аргентинца во время тренировки «Локомотива» на сборах в ОАЭ.

Вера перешел в «Локомотив» из «Аль-Вахды» 17 декабря. Он подписал контракт с московским клубом до лета 2028 года. До этого в России полузащитник также играл за «Химки» и «Оренбург».

Первый цикл сборов «Локомотива» продлится до 24 января, второй запланирован на период с 28 января по 8 февраля, третий — с 12 по 21 февраля.

Железнодорожники ушли на зимний перерыв на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России с 37 очками.