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Соболев: «У меня очень сильно опухла нога. Еле хожу»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев дал комментарий по итогам матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против тульского «Арсенала» (3:0).

20.04.2022 | ЦСКА - Спартак

«Мы очень много не забили в первом тайме, не забили во втором тайме. Могли, так сказать, сами себя наказать. Хорошо, что забили два быстрых гола во второй половине.

Могли выиграть с гораздо большим счетом. Поэтому над реализацией нужно еще поработать.

Всегда приятно, когда команда выигрывает, а ты вносишь вклад в победу. Но я готов не забивать и не отдавать, лишь бы команда побеждала в каждом матче.

Эпизод с пенальти? Не видел повтор. Но у меня очень сильно опухла нога. Еле хожу», — сказал Соболев в интервью клубной пресс-службе.

 

Источник: https://spartak.com/videos/24696282/
Александр Соболев
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