В ходе матча 24-го тура Тинькофф чемпионата России «Урал» — «Крылья Советов» (0:1) нарушен регламент турнира: во втором тайме хозяева поля использовали четыре временных слота для замен, в то время как для этого выделены только три слота.

В пункте 5.10 регламента чемпионата России-2021/22 говорится следующее:

«В ходе матча разрешается замена не более пяти футболистов в каждой команде из числа внесенных в форму №9. Замены проводятся с соблюдением следующего требования: в целях предупреждения возникновения задержек во время матча у каждой команды будет не более 3 (трех) возможностей сделать замены в игровое время матча, а замены, выполненные в перерыве матча, не учитываются в числе возможностей замен. При этом осуществление замен обеими командами в одно время по ходу матча будет считаться использованием одной возможности для каждой из команд».

«Урал», если верить протоколу на сайте РПЛ, произвел замены на 58-й, 78-й, 85-й и 86-й минутах. Выходит, что легитимным нельзя считать выход на поле Вячеслава Подберезкина вместо Рафала Аугустыняка на 86-й минуте.

Это точно не ошибка сотрудников, отвечающих за сайт РПЛ. Им автоматически поступает та информация, которая внесена в протокол матча.

Либо ошиблась команда («Урал») и резервный судья, либо четвертый арбитр неверно заполнил протокол после игры.