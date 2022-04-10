Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Судейство

Сегодня, 18:18

В матче «Урал» — «Крылья Советов» нарушен регламент РПЛ. Одна замена хозяев нелигитимна

В матче «Урал» — «Крылья Советов» нарушен регламент РПЛ
Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
«Урал» — «Крылья Советов».
Фото ФК «Урал»
В матче «Урал» — «Крылья Советов» нарушен регламент РПЛ.
1/2

В ходе матча 24-го тура Тинькофф чемпионата России «Урал» — «Крылья Советов» (0:1) нарушен регламент турнира: во втором тайме хозяева поля использовали четыре временных слота для замен, в то время как для этого выделены только три слота.

В пункте 5.10 регламента чемпионата России-2021/22 говорится следующее:

«В ходе матча разрешается замена не более пяти футболистов в каждой команде из числа внесенных в форму №9. Замены проводятся с соблюдением следующего требования: в целях предупреждения возникновения задержек во время матча у каждой команды будет не более 3 (трех) возможностей сделать замены в игровое время матча, а замены, выполненные в перерыве матча, не учитываются в числе возможностей замен. При этом осуществление замен обеими командами в одно время по ходу матча будет считаться использованием одной возможности для каждой из команд».

«Урал», если верить протоколу на сайте РПЛ, произвел замены на 58-й, 78-й, 85-й и 86-й минутах. Выходит, что легитимным нельзя считать выход на поле Вячеслава Подберезкина вместо Рафала Аугустыняка на 86-й минуте.

Это точно не ошибка сотрудников, отвечающих за сайт РПЛ. Им автоматически поступает та информация, которая внесена в протокол матча.

Либо ошиблась команда («Урал») и резервный судья, либо четвертый арбитр неверно заполнил протокол после игры.

В матче «Урал» — «Крылья Советов» нарушен регламент РПЛ.
В матче «Урал» — «Крылья Советов» нарушен регламент РПЛ.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 1
Ливерпуль 1
1-й тайм

Обе забьют - да

21%

1.63

X2

15%

1.82

П1

13%

2.05
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат 0
Зенит 2
Матч завершен

П2

27%

1.70

ТБ 2.0

16%

1.47

Обе забьют - да

14%

1.95
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 3
Арсенал Т 0
Матч завершен

П1

23%

1.47

Ф1 (-1.0)

18%

1.77

ТБ 2.5

17%

1.78
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Урал
16
9
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
От Тутберидзе в ЦСКА и к Плющенко — и снова по кругу. Фигурист не может найти себе место
Разгружал баржи на Енисее, вышибал людей из клуба. История Петра Яна, который обязан побеждать Стерлинга в третьем бою
Материалы сюжета: РПЛ, 24-й тур: «Ахмат» — «Зенит» и другие матчи
«Спартак» никуда не вылетает. Красно-белые крупно обыграли «Арсенал»
Самедов одним словом отреагировал на победу «Спартака» над тульским «Арсеналом» в РПЛ
Ваноли рассказал о травмах Промеса и Бакаева
Тарханов: «Пока ко мне никто не обращался из «Урала». Кандидат — ничего не значит»
Промес: «Отличная игра от «Спартака». Очень рад победе!»
Ваноли: «Спартаку» пока не хватает психологии"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ростов» — «Локомотив»: стартовые составы. Изидор выйдет с первых минут, Гильерме — в запасе

«Ростов» — «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
11
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
9.04 14:00
Н. Новгород – Динамо
 0 : 1
9.04 14:00
Химки – ЦСКА
 4 : 2
9.04 16:30
Рубин – Краснодар
 0 : 1
9.04 19:30
Ахмат – Зенит
 0 : 2
10.04 12:00
Урал – Кр. Советов
 0 : 1
10.04 14:00
Уфа – Сочи
 1 : 2
10.04 16:30
Спартак – Арсенал
 3 : 0
10.04 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 16
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости