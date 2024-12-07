«Ростов» — «Крылья Советов»: видео голов матча РПЛ

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«Ростов» забил второй гол в матче 18-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» — 2:1.

31-я минута: Олейников — 0:1

32-я минута: Ороз (автогол) — 1:1

50-я минута: Мохеби — 2:1