«Ростов» дома обыграл «Крылья Советов»

«Ростов» одержал домашнюю победу над «Крыльями Советов» в матче 18-го тура РПЛ — 3:1.

В составе хозяев голы забили Мохаммед Мохеби и Максим Осипенко, еще один мяч в свои ворота отправил защитник «Крыльев» Доминик Ороз. У самарцев отличился Иван Олейников.

После 18 матчей «Ростов» находится на 7-м месте в турнирной таблице с 26 очками. «Крылья Советов» — на 10-й строчке с 18 баллами.