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Сегодня, 18:34

«Акрон» в меньшинстве одержал победу над «Зенитом» в Санкт-Петербурге, Дзюба забил победный гол

Алина Савинова
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Матео Кассьера.
Фото ФК «Зенит»

«Акрон» обыграл «Зенит» в матче 18-го тура чемпионата России — 2:1. Встреча прошла на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

Первый гол на 10-й минуте игры забил полузащитник гостей Стефан Лончар. На 21-й минуте Андрей Мостовой сравнял счет. В конце первого тайма Артем Дзюба снова вывел тольяттинскую команду вперед. 36-летний футболист забил «Зениту» впервые после ухода из клуба в 2022 году.

По ходу матча главный арбитр Владимир Москалев отменил два гола питерцев — на 70-й и 90+9-й минутах.

В начале второго тайма полузащитник «Акрона» Кирилл Данилин получил вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

«Зенит» потерпел второе подряд поражение в РПЛ. Сине-бело-голубые лидируют в чемпионате страны с 39 баллами, однако у идущего на второй позиции «Краснодара» (38) еще один матч в запасе. «Акрон» (22) располагается на девятой строчке.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
07 дек, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
1:2
Акрон

Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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7.12 14:00
Спартак – Пари НН
 3 : 0
7.12 16:30
Зенит – Акрон
 1 : 2
7.12 16:30
Ростов – Кр. Советов
 3 : 1
7.12 19:00
Динамо Мх – Рубин
 - : -
8.12 14:00
Динамо – Химки
 - : -
8.12 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
8.12 19:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
8.12 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 8 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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