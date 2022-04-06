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«Ростов» — «Крылья Советов»: хозяева выиграют после первого тайма

«Ростов» обыгрывает «Крылья Советов» после первого тайма матча РПЛ
Карен Саркисян
Корреспондент
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«Ростов» встречается с «Крыльями Советов» в перенесенном матче 19-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходит в Ростове.

После первого тайма счет 1:0 в пользу хозяев. На 18-й минуте игры забитым мячом отметился нападающий Николай Комличенко. На 27-й минуте форвард «Ростова» Дмитрий Полоз не смог реализовать пенальти.

Напомним, что матч «Ростов» — «Крылья Советов» должен был состояться 27 февраля. Решение о переносе встречи было принято из-за приостановки работы аэропорта в Ростове.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 19-й тур
06 апр, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
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