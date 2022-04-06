«Ростов» встречается с «Крыльями Советов» в перенесенном матче 19-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходит в Ростове.

После первого тайма счет 1:0 в пользу хозяев. На 18-й минуте игры забитым мячом отметился нападающий Николай Комличенко. На 27-й минуте форвард «Ростова» Дмитрий Полоз не смог реализовать пенальти.

Напомним, что матч «Ростов» — «Крылья Советов» должен был состояться 27 февраля. Решение о переносе встречи было принято из-за приостановки работы аэропорта в Ростове.