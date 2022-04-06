Глебов: «Не дали создать «Крыльям» ни одного момента. Ничего страшного, что не забили пенальти»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов прокомментировал итог первого тайма перенесенного матча 19-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Крыльями Советов».

«Нормально играется. Считаю, что владеем преимуществом. Хорошо прессингуем. Соперник старается играть длинными передачами, а мы стараемся низом выходить, через передачи. Самое главное, что не дали создать «Крыльям» ни одного момента. Сами бьем по воротам. А то, что не забили пенальти, ничего страшного», — сказал Глебов в эфире «Матч Премьер».

Встреча проходит в Ростове. После первого тайма счет 1:0 в пользу хозяев. На 18-й минуте игры забитым мячом отметился нападающий Николай Комличенко. На 27-й минуте форвард «Ростова» Дмитрий Полоз не смог реализовать пенальти.

Напомним, что матч «Ростов» — «Крылья Советов» должен был состояться 27 февраля. Решение о переносе встречи было принято из-за приостановки работы аэропорта в Ростове.