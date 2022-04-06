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Глебов: «Не дали создать «Крыльям» ни одного момента. Ничего страшного, что не забили пенальти»

Игрок «Ростова» Глебов прокомментировал итог первого тайма матча с «Крыльями»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Полузащитник «Ростова» Данил Глебов прокомментировал итог первого тайма перенесенного матча 19-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Крыльями Советов».

«Нормально играется. Считаю, что владеем преимуществом. Хорошо прессингуем. Соперник старается играть длинными передачами, а мы стараемся низом выходить, через передачи. Самое главное, что не дали создать «Крыльям» ни одного момента. Сами бьем по воротам. А то, что не забили пенальти, ничего страшного», — сказал Глебов в эфире «Матч Премьер».

Встреча проходит в Ростове. После первого тайма счет 1:0 в пользу хозяев. На 18-й минуте игры забитым мячом отметился нападающий Николай Комличенко. На 27-й минуте форвард «Ростова» Дмитрий Полоз не смог реализовать пенальти.

Напомним, что матч «Ростов» — «Крылья Советов» должен был состояться 27 февраля. Решение о переносе встречи было принято из-за приостановки работы аэропорта в Ростове.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 19-й тур
06 апр, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Крылья Советов
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РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Ростов
Данил Глебов
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«Ростов» — «Крылья Советов»: хозяева выиграют после первого тайма

Полоз в первый раз не смог реализовать пенальти в РПЛ
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3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
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 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
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 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
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 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
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 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
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 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
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 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
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 Урал 23 4 9 10 15-24 21
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 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
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