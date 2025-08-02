«Ростов» — «Крылья Советов»: гости выигрывают после первого тайма

«Крылья Советов» после первого тайма на выезде обыгрывают «Ростов» в 3-м туре РПЛ — 1:0.

На 12-й минуте отличился Вадим Раков. Футболист, арендованный самарцами у «Локомотива», забил в третьем матче РПЛ кряду и стал лучшим бомбардиром чемпионата России в текущем сезоне.