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Судейство

«Ростов» — «Крылья Советов»: Рахманович задержал Голенкова, почему не назначен пенальти?

Александр Бобров
Шеф-редактор

На 28-й минуте матча 3-го тура чемпионата России «Ростов» — «Крылья Советов» после розыгрыша ростовчанами штрафного удара самарец Амар Рахманович задержал рукой Егора Голенкова, который упал в штрафной площади гостей. Судья Владимир Москалев на это не отреагировал назначением пенальти, после чего видеоассистенты Алексей Сухой и Вера Опейкина начали проверку, и игра была остановлена.

В итоге на 31-й минуте рефери объявил: «После видеопросмотра определено: до инцидента в штрафной площади игрок номер 69 находился за линией офсайда. Решение — «вне игры».

То есть если бы Голенков не оказался в офсайде, можно было бы говорить о возникновении оснований для наказания Рахмановича пенальти. А так, этого не произошло, и самарцы выполнили свободный удар.

Нужно отметить, что приведенный во время телетрансляции стоп-кадр с виртуальными офсайдными линиями не подтверждает правоту ВАР и АВАР: на нем ничего толком не видно. Остается лишь верить, что видеоассистенты правильно выполнили свою работу и действительно обнаружили, что ростовчанин забежал за линию офсайда.

Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур.
02 августа 2025, 18:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
1:4
Крылья Советов

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ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Ростов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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Г
Максим Глушенков
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 5
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Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
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