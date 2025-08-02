«Ростов» — «Крылья Советов»: Рахманович задержал Голенкова, почему не назначен пенальти?

На 28-й минуте матча 3-го тура чемпионата России «Ростов» — «Крылья Советов» после розыгрыша ростовчанами штрафного удара самарец Амар Рахманович задержал рукой Егора Голенкова, который упал в штрафной площади гостей. Судья Владимир Москалев на это не отреагировал назначением пенальти, после чего видеоассистенты Алексей Сухой и Вера Опейкина начали проверку, и игра была остановлена.

В итоге на 31-й минуте рефери объявил: «После видеопросмотра определено: до инцидента в штрафной площади игрок номер 69 находился за линией офсайда. Решение — «вне игры».

То есть если бы Голенков не оказался в офсайде, можно было бы говорить о возникновении оснований для наказания Рахмановича пенальти. А так, этого не произошло, и самарцы выполнили свободный удар.

Нужно отметить, что приведенный во время телетрансляции стоп-кадр с виртуальными офсайдными линиями не подтверждает правоту ВАР и АВАР: на нем ничего толком не видно. Остается лишь верить, что видеоассистенты правильно выполнили свою работу и действительно обнаружили, что ростовчанин забежал за линию офсайда.

Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур.

02 августа 2025, 18:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.