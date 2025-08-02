«Ростов» — «Крылья Советов»: Голенков сократил отставание хозяев

«Ростов» отыграл один мяч в матче против «Крыльев Советов» в 3-м туре РПЛ — 1:2.

На 67-й минуте забил бывший нападающий самарцев Егор Голенков.