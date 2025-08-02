«Пари НН» — «Локомотив»: трансляция матча РПЛ онлайн

«Пари НН» и «Локомотив» сыграют в 3-м туре РПЛ 2 августа

«Пари НН» и «Локомотив» сыграют в 3-м туре РПЛ в субботу, 2 августа. Матч в Грозном на «Ахмат Арене» начинается в 20.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур.

02 августа 2025, 20:30. Ахмат Арена (Грозный)

Трансляция игры «Пари НН» — «Локомотив» пройдет на канале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир стартует в 20.25 мск, за 5 минут до стартового свистка.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события и результат игры «Пари НН» — «Локомотив» можно также отслеживать в нашем матч-центре.

Нижегородцы на старте РПЛ-2025/26 уступили «Краснодару» (0:3) и «Крыльям Советов» (0:2). Железнодорожники начали в чемпионате России с побед над «Сочи» (3:0) и «Краснодаром» (2:1).